A poesia vai ao teatro (e é recíproco)

Daniel Faria é a primeira de três criações para o palco do Dona Maria II inspiradas pela vida e pela obra de outros tantos poetas portugueses. Depois de Pablo Fidalgo, será a vez de António Fonseca, na companhia de José Neves, regressar à sua relação desmedida com Camões e dar forma a Força Humana, espectáculo que tenta encontrar n’Os Lusíadas pistas para o entendimento do Portugal contemporâneo (26 a 29 de Janeiro); a seguir, Miguel-Manso é o autor escolhido por Susana Vidal para abordar a morte em Rosto, Clareira e Desmaio (9 a 12 de Fevereiro).

