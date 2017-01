Vieira da Silva: Governo está atento e preocupado com trabalho escravo

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, garante que o Governo está atento e preocupado com os casos de trabalho escravo que afectam, principalmente, o sector agrícola, afirmou esta quarta-feira à TSF.

Em reacção à notícia do PÚBLICO, em que o presidente da câmara da Vidigueira denuncia que dezenas, ou centenas, de homens e mulheres imigrantes estão a dormir todos juntos num barracão sem condições sanitárias no concelho durante a apanha da azeitona. Para Carlos Graça, inspector da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), não há dúvidas: estamos a falar de novos escravos.

Vieira da Silva diz que esta situação, para além de não respeitar “direitos humanos essenciais”, prejudica também a imagem do sector agrícola que tem tido “uma imagem muito positiva de uma recuperação económica muito forte.”

Além disso, o ministro do Trabalho garante que tem sido realizado um esforço para corrigir a legislação: “Temos procurado ao longo dos últimos anos que a legislação se vá adaptando para facilitar a contratação de forma legal de trabalhadores para tarefas de curta duração na área agrícola”, afirmou à TSF.

