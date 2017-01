Instituto Ricardo Jorge investe 2,3 milhões na requalificação de equipamentos

O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge anunciou esta quarta-feira que vai realizar até ao final deste ano obras de requalificação de várias infra-estruturas e equipamentos laboratoriais, num investimento de cerca de 2,3 milhões de euros.

Um comunicado do instituto refere que parte significativa (cerca de 1,2 milhões) do investimento será aplicada na instalação de um novo sistema de informação para a gestão de processos e procedimentos laboratoriais, garantido através do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

O novo sistema será responsável por todo o ciclo de gestão laboratorial, desde o atendimento do utente-cliente, recepção e processamento de amostras laboratoriais ou de investigação, até à facturação e gestão de indicadores de performance. O instituto adianta ainda que está também prevista a requalificação do Laboratório Nacional de Referência de Infecções Gastrointestinais e do Laboratório Nacional de Referência de Resistência aos Antibióticos e Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde, com um investimento de 300 mil euros, assim como a aquisição de equipamento para ensaios de diagnóstico por sequenciação de nova geração (NGS).

Na área das infra-estruturas, serão aplicados 800 mil euros em obras de requalificação dos alçados no edifício-sede em Lisboa, substituição total da rede interna de gás natural e substituição da rede de abastecimento de água, assim como a intervenção estrutural nas instalações decorrentes do projecto de medidas de autoprotecção, tendo em vista a melhoria das condições de segurança e resposta às situações de emergência.

