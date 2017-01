Bombeiros com trabalho difícil no socorro ao ferido grave no acidente com Pandur

As características da viatura blindada do Exército acidentada nesta quarta-feira em Vila Real dificultaram a operação de desencarceramento do militar ferido com gravidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Uma viatura Pandur despistou-se de manhã, numa mata perto da aldeia de Sanguinhedo, durante o reconhecimento para um curso de condutores. O acidente provocou três feridos, entre os 20 e 30 anos, tendo um deles ficado com ferimentos graves.

Ricardo Costa, segundo comandante da Cruz Verde de Vila Real, afirmou aos jornalistas que a operação de desencarceramento do militar ferido com gravidade foi dificultada pelas características do veículo militar.

"A vítima que ficou encarcerada foi a que inspirou mais cuidados, demorou mais tempo a efectuar o desencarceramento devido às características de ser blindada a viatura", salientou.

A operação foi demorada e envolveu 20 bombeiros e seis viaturas de desencarceramento e pré-hospitalar.

O militar com ferimentos mais graves foi assistido no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e transportado de helicóptero para o Hospital de Santo António, no Porto. Os outros dois feridos foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto (CHTMAD).

O alerta para o acidente foi dado às 11h30 e o acesso ao local foi vedado aos jornalistas. O tenente-coronel Vicente Pereira, das Relações Públicas do Exército, disse à agência Lusa que os militares feridos são três instrutores e adiantou que vão ser apuradas agora as causas do acidente.

Para além de vários militares do Exército e dos meios de socorro, esteve também no terreno a GNR de Vila Real.

