Itália abalada por três sismos de magnitude próxima ao de L'Aquila

Três sismos – um de magnitude 5,4 na escala de Richter, outro de 5,7 e um terceiro de 5,6 – foram registados a nordeste da capital italiana, nesta quarta-feira, num intervalo de uma hora. O primeiro ocorreu às 10h25 (menos uma hora em Lisboa) a nove quilómetros de profundidade. O segundo deu-se às 11h15 locais, desta vez a dez quilómetros de profundidade, e o terceiro às 11h25, a uma profundidade de 40 quilómetros, segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (CSEM).

A intensidade dos sismos registada pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) difere ligeiramente da que é apontada pelo CSEM, tendo o primeiro abalo um valor de 5,1, o segundo de 5,4 e o terceiro de 5,3 na escala de Richter.

Os abalos foram sentidos em Roma. A rede de metro da cidade foi entretanto evacuada.

Vários helicópteros dos bombeiros sobrevoam a região para verificar os possíveis danos causados, ainda que as autoridades não tenham recebido pedidos de resgate por parte de possíveis vítimas, informa o The Local.

Levantamentos do INGV mostram que um sismo com menor magnitude, de 3,2 na escala de Richter, ocorreu nas mesmas áreas pouco depois do primeiro.

Estes abalos acontecem na região central do país, a mesma das localidades de Amatrice, onde em Agosto de 2016 morreram 290 pessoas – segundo as estimativas das autoridades italianas – na sequência de um sismo de magnitude 6,2, e de L'Aquila, destruída em Abril de 2009 por um sismo de 5,8 a 5,9, vitimando 308 pessoas.

