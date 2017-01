Ataque bombista no Mali provoca pelo menos 37 mortos

Uma explosão provocou a morte de pelo menos 37 pessoas e vários feridos, num campo militar a norte da cidade de Gao, no Mali. Os números foram avançados pelo Exército local e são citados pela BBC. A explosão provocada por vários explosivos colocados num veículo atingiu o campo militar por volta das 9h desta quarta-feira.

PUB

A base militar atacada pertencia a uma aliança apoiada pelas Nações Unidas, entre soldados do Governo do Mali e membros de vários grupos armados rivais, que pretendem acabar com a violência no nNrte do deserto do Mali e ajudar a estabilizar o país.

Em 2013, uma operação militar conduzida pela França afastou grupos terroristas com ligações à Al-Qaeda no terreno desde 2012. No entanto, permanecem na zona grupos terroristas e a tensão entre grupos rebeldes e apoiantes do governo permanece elevada.

PUB

PUB