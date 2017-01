Legalizada quinta em Guimarães que teve duas ordens de demolição

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) aprovou a legalização de uma quinta para casamentos construída há mais de uma década numa estância de montanha da Penha, em Guimarães, em terreno classificado como Reserva Ecológica Nacional (REN). A autarquia fez um pedido de alteração simplificada da classificação dos terrenos em causa que foi agora viabilizado, com parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente. Em Julho, o Ministério do Ambiente tinha dado ordem de demolição daquele empreendimento, confirmando igual decisão tomada, um ano antes, pelo anterior Governo.

Em comunicado a que o PÚBLICO teve acesso em primeira mão, a CCDR-N confirma que “aprovou o pedido de alteração simplificada à REN”, a pedido da Câmara de Guimarães. A autarquia defendeu a exclusão da classificação como reserva da área onde se encontram quatro edificações na Quinta da Penha, o empreendimento em causa. “A decisão favorável resulta de uma apurada e isenta apreciação técnica deste organismo, reforçada pelo parecer favorável e vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente”, acrescenta o mesmo documento, sublinhando que não existe “qualquer interferência com áreas integrantes do domínio hídrico” e que as edificações existentes “não se afiguram comprometedoras à estabilidade ecológica e ambiental da zona da Penha”.

Desde o início do processo que o município Guimarães fez várias tentativas para legalizar as construções, uma decisão que foi apoiada unanimemente por todos os partidos representados na autarquia. O pedido da Câmara de Guimarães para alteração da área de REN foi feito “ainda antes do despacho ministerial” que mandou demolir as construções, refere ainda a CCDR-N. O Governo ordenou por duas vezes a demolição dos pavilhões da quinta, a primeira em Outubro de 2015 , decisão confirmada pelo novo executivo nacional em Junho do ano passado.

Em causa estão quatro pavilhões construídos pela Sociedade de Organização de Eventos Parque da Penha para acolher a realização de casamentos e outras festas, que estão localizados em plena estância de montanha da Penha, em Guimarães. A primeira das estruturas ali construída tem mais de uma década e é visível a partir da estrada que liga aquela zona verde à cidade, mas tem-se mantido ilegal durante estes anos.

Enquanto o processo se arrastava, a empresa proprietária do espaço alargou a área de construção no terreno com a criação de outros três equipamentos. As construções violam três leis. Por um lado, estão localizadas em área de Reserva Ecológica Nacional (REN), mas também num espaço de construção proibida pelo Plano Director Municipal (PDM). Além disso, o terreno em causa situa-se em zona de protecção da estação arqueológica da Penha, que corresponde a um povoado construído entre o Calcolítico e a Idade do Bronze.

Apesar de estar em funcionamento há vários anos, o equipamento só há quatro anos mereceu a atenção dos organismos públicos, após uma denúncia feita por uma empresa concorrente. A QVA Trading Actividades, com sede no Grande Porto, acusava, na denúncia feita a tutela, o Parque da Penha de “concorrência desleal”, uma vez que, pelo facto de o equipamento não estar devidamente licenciado, não teve gastos com esse processo, não paga IMI, nem está sujeito aos mesmos procedimentos em termos de higiene e segurança.

