Van Basten propõe revolução do futebol

O holandês Marco van Basten, um dos melhores pontas-de-lança das décadas de 80 e 90 e actual director-técnico da FIFA, defendeu esta quarta-feira uma verdadeira revolução no futebol.

Em entrevista à publicação germânica Sport Bild, o agora dirigente de 52 anos defendeu o aumento do número de substituições e a figura do “capitão” de equipa como o único que pode falar directamente com o árbitro.

"Estamos à procura de maneiras de melhorar o jogo, para que seja mais dinâmico, mais interessante e também mais honesto. Há muitas variações que vamos tentar nos próximos anos", afirmou Van Basten, que marcou quase 300 golos numa carreira repartida entre Ajax e AC Milan.

Para Van Basten, os cartões amarelos devem ser substituídos por penalizações temporárias, com as equipas a ficarem reduzidas a 10 jogadores ou menos durante um período de cinco a 10 minutos.

"Acho que isso deixaria as equipas com mais receio de fazer faltas. Também deveríamos aumentar o número de substituições. Ainda há pouco tempo, o Pep Guardiola perguntava-me a razão para não se poder fazer seis alterações num só encontro", referiu o holandês.

Além de abolir o fora-de-jogo, Marco van Basten quer introduzir um “shoot-out”, com os jogadores a terem cerca de oito segundos para marcar golo, isolados perante o guarda-redes, que não pode sair da grande área.

