V. Guimarães vence Sp. Covilhã e já está nas meias-finais da Taça

O Vitória de Guimarães qualificou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal, juntando-se a Estoril e Desportivo de Chaves com uma vitória (1-0) muito sofrida sobre o Sporting, na deslocação à Covilhã. Os vitorianos defrontarão agora os transmontanos, numa eliminatória a duas mãos, a primeira das quais agendada para dia três de Março.

PUB

Os serranos precisaram de quase 20 minutos para "descongelar" a primeira boa ideia de jogo, criando, em catadupa, uma sequência de ataques promissores, mas penalizados pela deficiente execução dos avançados, pouco expeditos na área vimaranense.

O domínio inicial dos vitorianos esbatia-se na proporção directa da inquietação que se apoderava de Pedro Martins, atento às movimentações de Zungu, que colocara no lugar de João Pedro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os vimaranenses procuravam restabelecer a ordem no centro de operações, mas o relvado traiçoeiro e um frio penetrante minavam as intenções dos "conquistadores", evidenciando os "alçapões" e as "técnicas de sabotagem" que já tinham vitimado os “guerreiros” do Minho.

Sem vencer há demasiado tempo – quatro jogos, sendo que dois foram com o Benfica – o V. Guimarães manteve o sangue frio e esperou pelo momento certo. Hernâni deixou o aviso, no melhor remate, ao fim de 39 minutos de jogo, colocando os “leões” da serra em pânico um minuto depois, ao quebrar o gelo acumulado nos ferros da baliza de Igor Rodrigues.

O cenário mudaria de novo, com o Sp. Covilhã mais agressivo, à procura da "jugular" que Pintassilgo podia ter dilacerado com pouco mais de uma hora de jogo decorrido. O V. Guimarães sofria e quase gripava, com Soares numa missão ingrata, sem a chama que Josué lançou a 10 minutos do fim, desequilibrando a relação de forças e permitindo que Bruno Gaspar convocasse a arte de Hernâni, visível num vólei indefensável (80’) que colocou os minhotos nas meias-finais.

PUB