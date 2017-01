Benfica deu mais um passo rumo a uma época perfeita

Liderança no campeonato, “oitavos” da Liga dos Campeões, final a quatro da Taça da Liga e, desde a noite desta quarta-feira, meias-finais da Taça de Portugal (para além da Supertaça já ganha). Com uma vitória, por 6-2, o Benfica colocou um ponto final no “sonho” do Leixões e Rui Vitória continua a perseguir um feito inédito: conquistar na mesma época o Campeonato, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça.

Quatro dias depois de um deslize contra o Boavista, o Benfica não facilitou. Rui Vitória mudou os centrais (Lisandro e Jardel), os extremos (Carrillo e Zivkovic) e apostou na dupla que esteve na origem da recuperação contra o Boavista: Jonas e Mitroglou. O resultado foi uma exibição competente dos “encarnados”.

Positivo/Negativo Positivo Mitroglou O avançado grego dá-se muito bem com a Taça de Portugal: marcou sete golos nas últimas três eliminatórias.

Positivo Jonas Cinco golos nos quatro jogos que fez a titular desde que regressou de lesão confirmam que o brasileiro continua a fazer a diferença no ataque do Benfica.

Positivo Zivkovic O jovem extremo sérvio teve nova oportunidade e voltou a mostrar que tem muita qualidade.

Positivo Fati e Porcellis Os dois avançados formam uma parceria de sucesso no ataque leixonense. Negativo Jardel O defesa central do Benfica está sem ritmo e cometeu alguns erros pouco habituais.

Perante um Leixões que apresentou os seus melhores trunfos (Kenedy fez apenas duas alterações em relação ao jogo do último fim-de-semana), o Benfica assumiu o controlo desde o apito inicial e a resistência matosinhense durou 21 minutos: Pizzi recebeu a bola à entrada da área e rematou colocado para o fundo da baliza defendida por Assis.

A vantagem das “águias” não alterou o filme da partida. Sem conseguir libertar-se da pressão, o Leixões mantinha-se remetido ao seu meio-campo e, sem surpresa, o Benfica dilatou a vantagem: um cruzamento de André Almeida não foi interceptado ou desviado por ninguém e resultou no primeiro golo do defesa com a camisola do Benfica. Sete minutos depois, com muitas facilidades à mistura, Jonas fez o quinto golo em quatro jogos a titular desde que regressou de lesão.

Com a eliminatória praticamente resolvida, o Leixões teve finalmente uma oportunidade para atacar e numa jogada com pés e cabeça, a equipa de Matosinhos marcou: Fati centrou e Porcellis desviou para o fundo da baliza.

Com André Horta no lugar de Pizzi, o Benfica voltou a entrar bem na segunda parte e Mitroglou, depois de ameaçar aos 47’ e 56’, marcou aos 60’, na marcação de um penálti. No entanto, do outro lado, Fati e Porcellis continuavam a mostrar qualidade e meia dúzia de minutos depois, o jovem extremo luso-guineense voltou a assistir o brasileiro, que bisou.

A ilusão regressava aos leixonenses, mas quatro minutos depois Zivkovic voltou a provocar estragos na esquerda e Mitroglou voltou a marcar. E foi já em período de descontos, que o grego chegaria ao hat-trick, assistido por Carrillo, fazendo o 6-2 final.

