A Guiné-Bissau fez os “leões indomáveis” tremerem

Esteve à vista uma surpresa na segunda jornada da fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN), mas a Guiné-Bissau não conseguiu segurar a vantagem sobre os Camarões e averbou a primeira derrota na competição (2-1).

Depois de se ter estreado com um empate perante os anfitriões, a selecção guineense ameaçou fazer algo ainda mais sensacional perante a equipa camaronesa: com um grande golo de Piqueti, digno de Diego Maradona, os “djurtus” colocaram-se em vantagem no marcador. Mas a reviravolta aconteceu no segundo tempo, com golos de Siani e Ngadeu-Ngadjui.

Baciro Candé fez três alterações em relação à primeira jornada: Mamadu Candé, Piqueti e Frédéric Mendy entraram no “onze”, ocupando os lugares de Agostinho Soares, Abel Camará e João Mário.

A Guiné-Bissau tinha pela frente um adversário de respeito – os Camarões já foram quatro vezes campeões africanos (1984, 1988, 2000 e 2002) – mas os “djurtus” não se intimidaram. E deixaram isso bem claro aos 13’, quando Piqueti inaugurou o marcador num lance “maradonesco”: o atacante da equipa B do Sp. Braga correu o campo de uma ponta à outra, passou por toda a gente que lhe apareceu pela frente e desferiu um remate imparável.

A reacção camaronesa não chegou para alterar o resultado, com Jonas Mendes a resolver os lances de maior perigo. Njie, Moukandjo ou o ex-FC Porto Aboubakar testaram o guarda-redes do Salgueiros, mas sem sucesso.

No início da segunda parte a Guiné-Bissau até ameaçou ampliar a vantagem, com Frédéric Mendy a fazer a bola passar por cima do guarda-redes, mas Ngadeu-Ngadjui evitou o golo sobre a linha.

Só que os Camarões intensificaram a pressão e começaram a colher os frutos: Siani restabeleceu a igualdade num disparo à entrada da área (61’) e Ngadeu-Ngadjui consumou a reviravolta num remate sem hipóteses para Jonas Mendes (79’). A selecção camaronesa lidera o Grupo A, com quatro pontos, enquanto a Guiné-Bissau ocupa o último lugar, com um.

No outro jogo do agrupamento, Gabão e Burkina Faso empataram 1-1. O duelo entre José Antonio Camacho e Paulo Duarte – já se tinham defrontado uma vez, em 2007-08, ao serviço de Benfica e U. Leiria, respectivamente, com triunfo do espanhol por 2-1 – deixou as equipas igualadas na classificação, com dois pontos.

Os golos surgiram ainda na primeira parte: Nakoulma, que entrara alguns minutos antes para o lugar do lesionado Pitroipa, adiantou o Burkina Faso (23’). Mas Aubameyang, na conversão de uma grande penalidade que ele próprio sofrera, fez o 1-1 antes do intervalo.

Real Madrid perde na Taça do Rei

A primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei correu mal ao Real Madrid, batido em casa pelo Celta de Vigo (1-2). Foi a segunda derrota consecutiva da equipa de Zidane, que no fim-de-semana perdeu em Sevilha, interrompendo uma série invicta que durava há 40 jogos.

O Liverpool qualificou-se para os 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra ao bater, no desempate, o Plymouth Argyle. Na Taça de Itália, a surpresa foi o Cesena, do segundo escalão, que afastou o Sassuolo, para chegar aos quartos-de-final da competição pela segunda vez em 77 anos de história. O Nantes de Sérgio Conceição obteve na recepção ao Caen (1-0) a quarta vitória seguida na Liga francesa e subiu ao 11.º lugar.

