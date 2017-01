Jogo português entre a elite dos jogos independentes nos EUA

Strikers Edge, o jogo do estúdio português Fun Punch que ganhou a primeira edição dos prémios Playstation em Portugal, está nomeado para o prémio de melhor jogo indie no evento PAX South, em San Antonio, no Texas, que decorre de 27 a 29 de Janeiro.

O estúdio vai também apresentar novas funcionalidades. Jogo de combate estilo arcade, inicialmente pensado apenas para dois jogadores, Strikers Edge ganhou uma modalidade de campanha single-player, para apenas um jogador, que permite criar jogos de treino e descobrir melhor as características de cada personagem.

Para além disso, o jogo vai passar a estar integrado na plataforma Twitch, que vai garantir a transmissão em directo dos jogos e dá novas oportunidades de interação aos espectadores das partidas, que passam a poder comentar o jogo em tempo real, atirar objectos para a arena ou apoiar o jogador preferido oferecendo-lhe poderes especiais.

O projecto de Tiago Franco, Filipe Caseirito e Ricardo Flores esteve em destaque em vários eventos do circuito internacional, como o Paris Games Week, o E3 em Los Angles, o Barcelona Game Lab ou o Lisbon Games Week.

Texto editado por Hugo Torres

