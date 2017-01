Mais de quatro mil crianças não são vacinadas anualmente em Portugal

Em Portugal, apesar de não ser obrigatório, a larga maioria dos pais opta por vacinar as crianças. No total, cerca de 95% das crianças portuguesas são vacinadas, mas ainda assim, de acordo com os números da Direcção-Geral da Saúde, citados esta terça-feira pelo Diário de Notícias, quatro mil ficam por vacinar anualmente. Em 2015, por exemplo, nasceram 85.500 bebés. Destes, 4275 não foram vacinados.

Apesar de não ser obrigatória, a vacinação é altamente recomendada, sublinha o director da Sociedade de Infecciologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Luís Varandas, em declarações àquele jornal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as vacinas evitam anualmente a morte de três milhões de pessoas.

Não obstante, há ainda um considerável número de pessoas que opta por não cumprir o plano de vacinação. O receio de reacções adversas à vacinação, o enfraquecimento do sistema imunitário e o desconhecimento da composição das vacinas são os argumentos mais utilizados pelos pais que escolhem não vacinar as crianças.

Luís Varandas recorda que, até agora, só conheceu dois pais que não o quiseram fazer e por isso recusou-se a seguir as crianças. “Embora até possa perceber que não o queiram fazer, é uma questão de saúde pública”, justificou o pediatra. “Se não há uma grande percentagem de pessoas vacinadas, as doenças regressam. A imunidade de grupo só existe se as pessoas continuarem a ser vacinadas”, acrescenta.

O Programa Nacional de Vacinação inclui 12 vacinas e à lista os pediatras acrescentam a antirrotavírus e a vacina contra a meningite B, por exemplo, e citam a descida da taxa de mortalidade infantil para ilustrar a eficácia do programa. “Foi uma vacina que permitiu, pela única vez na história da humanidade, a erradicação de uma doença – a varíola, uma doença grave, extinta em 1980”, pode ler-se no texto que acompanha a página do Programa Nacional de Vacinação no site da DGS.

Em Portugal, além da varíola, também o sarampo, a rubéola, a poliomielite, a difteria e o tétano neonatal são doenças já eliminadas, mas podem ser contraídas fora do país. O sarampo, por exemplo, continua a matar quase 400 crianças diariamente em todo o mundo. "Já tivemos casos de sarampo importados e só não houve surto porque as crianças estão vacinadas", conta o pediatra.

Devido a esse risco, à data do reconhecimento oficial da Organização Mundial de Saúde da eliminação do sarampo e da rubéola, em Setembro do ano passado, o director-geral de Saúde, Francisco George, sublinhou que "é preciso continuar a vacinar" contra estas doenças.

