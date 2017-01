Seis juízes afastados dos tribunais num ano e 49% avaliados com nota máxima

Só num ano seis juízes foram afastados da magistratura na sequência da aplicação de penas disciplinares, num ano em que 49% dos magistrados judiciais que foram avaliados conseguiram obter a nota máxima, Muito Bom.

Os dados são do relatório anual do Conselho Superior de Magistratura (CSM), com a actividade do órgão que tutela os juízes entre Setembro de 2015 e Agosto do ano passado, divulgado nesta terça-feira.

O afastamento de seis juízes num ano, um demitido e cinco aposentados compulsivamente, é o balanço mais pesado dos últimos dez anos da actividade disciplinar do conselho.

Desde 2004, data do relatório mais antigo do CSM disponível na Internet, é a primeira vez que é aplicada a pena de demissão – a mais grave de todas –, que implica a perda do estatuto de magistrado e dos respectivos direitos. O relatório só faz o balanço das penas aplicadas, sem adiantar qualquer elemento relativamente aos motivos dos processos ou aos deveres que foram violados.

