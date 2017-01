Nos últimos 20 anos, os governos cumpriram 60% das promessas eleitorais

Se os portugueses acreditam que os políticos não cumprem as promessas, um novo estudo prova o contrário. Os governos portugueses dos últimos 20 anos cumpriram cerca de 60% das promessas escritas dos programas eleitorais, mostra um estudo levado a cabo pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. A notícia é avançada esta terça-feira pela TSF.

PUB

O cumprimento das promessas feitas pelos políticos durante as campanhas eleitorais é um factor preponderante para a confiança dos eleitores, e os portugueses continuam a dizer “que os políticos se esquecem do que mais dizem em campanha”, assinala Ana Maria Belchior, investigadora que liderou o estudo financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

De 1995 a 2015, os sucessivos executivos cumpriram cerca de 50% das promessas eleitorais na sua totalidade, enquanto os restantes 10% foram cumpridos parcialmente.

PUB

O estudo mostra que foi António Guterres o primeiro-ministro que mais cumpriu, com um valor que ronda os 85% de promessas cumpridas total ou parcialmente no primeiro mandato (quando tinha um apoio minoritário no Parlamento). Segue-se José Sócrates que, de 2005 a 2009, cumpriu quase 80% das promessas.

O executivo de Passos Coelho viu cerca de 60% das promessas eleitorais cumpridas, mesmo com a intervenção da troika. Sem chegar sequer a metade do cumprimento de promessas esteve o executivo PSD/CDS de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes com um número próximo dos 30%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não é só Portugal que regista uma visão negativa dos eleitores em relação aos governos, mas a investigadora e professora de Ciência Política responsável pelo estudo afirma, em declarações à TSF, que a posição “crítica” dos portugueses é mais saliente em comparação com outros países europeus.

Os resultados deste estudo vêm, contudo, contrariar a percepção dos eleitores portugueses. Ana Maria Belchior explica a negatividade dos portugueses que continuam a afirmar que os políticos “não cumprem” as promessas. “Nós chegámos a conclusões no sentido oposto”, diz. “Suponho que tenha a ver com o facto de que algumas promessas que não são cumpridas são aquelas que verdadeiramente interessam aos cidadãos. Há um contágio e não há um cumprimento daquilo que é realmente importante para os indivíduos”, concluiu.

Estas promessas que ficam por cumprir, diz a investigadora, estão muitas vezes relacionadas com os compromissos políticos em não aumentar impostos, em criar emprego ou não fazer cortes nos salários – coisas que não costumam ser cumpridas, mas que são importantes para os cidadãos. Ana Maria Belchior diz que, perante o não cumprimento deste tipo de promessas, as pessoas “extrapolam que tudo o resto também não é cumprido".

PUB