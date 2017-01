Legislação europeia antiterrorismo é "desproporcional" e "discriminatória"

A Amnistia Internacional alertou esta terça-feira que a legislação antiterrorismo da União Europeia é "perigosamente desproporcional" e ameaça os direitos das pessoas que pretende proteger.

"Na sequência de uma série de terríveis ataques, de Paris a Berlim, os governos [europeus] apressaram-se a aprovar leis desproporcionais e discriminatórias", afirma, em comunicado, o director para a Europa da organização de direitos humanos, John Dalhuisen. "Se, isoladas, essas medidas antiterrorismo são preocupantes que chegue, juntas apresentam um perturbante retracto, no qual poderes ilimitados atropelam liberdades há muito consagradas", frisa.

A Amnistia divulgou um relatório, intitulado Perigosamente desproporcionais: a expansão do estado de segurança nacional na Europa, baseado num estudo de dois anos sobre a legislação de 14 Estados-membros da União Europeia, bem como sobre iniciativas internacionais e europeias.

Estados de emergência como os que persistem em França – renovado por cinco vezes desde Novembro de 2015, quando aconteceram ataques terroristas em vários espaços públicos de Paris – são parte de "um novo normal", que permite às autoridades banirem protestos e realizarem buscas sem mandato, exemplifica a Amnistia.

Na Hungria, a declarada emergência permite às autoridades proibir manifestações públicas, restringir severamente a liberdade de movimentos e congelar bens e activos, acrescenta.

As novas leis têm sido "utilizadas indevidamente, fazendo dos defensores de direitos humanos e activistas políticos um alvo", denuncia a organização. Como exemplo, a Amnistia recorda as eleis de emergência que permitiram à polícia francesa colocar activistas ambientais em prisão domiciliária antes da cimeira do clima em Paris, em 2015.

O relatório lamenta ainda os efeitos desta legislação sobre os refugiados e as minorias, particularmente os muçulmanos. "Os governos da União Europeia estão a usar medidas antiterrorismo para consolidar poderes draconianos, atingir grupos de forma discriminatória e eliminar os direitos humanos sob pretexto de os estarem a defender", considera Dalhuisen. "Estamos em risco de criar sociedades em que a liberdade é uma excepção e o medo a regra", alerta.

