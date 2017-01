Guy Verhofstadt desiste da presidência do Parlamento Europeu

O presidente do grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE), Guy Verhofstadt, anunciou na manhã desta terça-feira a desistência da sua candidatura ao cargo de presidente do Parlamento Europeu. O ex-primeiro-ministro belga apresentou a desistência como resultado de um entendimento entre a ALDE e o Partido Popular Europeu (PPE), aberto à adesão de todas as outras forças políticas.

O PPE propõe para o cargo o eurodeputado e antigo comissário europeu para a Indústria Antonio Tajani. O PPE e a ALDE têm 285 dos 751 lugares do Parlamento Europeu.

Voltam assim a ser seis os candidatos à presidência do Parlamento Europeu, onde chegou ao fim o acordo entre os três maiores partidos (PPE, S&D e ALDE) para designar o seu presidente.

Permanecem na corrida o romeno Laurentiu Rebega, do grupo Europa das Nações e Liberdade; a italiana Eleonora Forenza, da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (força em que se incluem o Bloco de Esquerda e o PCP); a britânica Jean Lambert, dos Verdes/Aliança Livre Europeia; a belga Helga Stevens, do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus; e o italiano Gianni Pittella, da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (de que fazem parte os eurodeputados do PS).

A votação está a decorrer. Os eurodeputados Marinho e Pinto (faz parte da ALDE como independente) e Ricardo Serrão (PS) foram sorteados para fazerem parte dos escrutinadores dos votos. Se não houver vencedor com maioria absoluta haverá uma segunda volta e até uma terceira e quarta rondas.

