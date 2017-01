Força aérea da Nigéria mata pelo menos 50 civis em campo de refugiados

Uma missão da força aérea da Nigéria contra o grupo extremista do Boko Haram atingiu acidentalmente um campo de refugiados atingindo centenas de civis, entre os quais refugiados e trabalhadores humanitários, informou esta terça-feira o comandante militar regional do Nordeste do país. O número oficial de vítimas é ainda desconhecido, mas a Associated Press (AP) aponta que serão mais de 100 mortos. Os Médicos Sem Fronteiras informaram que pelo menos 50 pessoas morreram e outras 120 ficaram feridas. Um voluntário da Cruz Vermelha deu conta à Associated Press que 20 trabalhadores da organização perderam a vida no incidente.

O general Lucky Irabor afirmou, citado pela Reuters, que o ataque ocorreu na cidade de Rann, junto à fronteira com os Camarões. Sem dados oficiais sobre o número de vítimas mortais, o militar informou que de entre os feridos estão “muitos civis” e pessoal do comité internacional da Cruz Vermelha e dos Médicos Sem Fronteiras.

Irabor explicou ainda que a missão foi ordenada com base em informações que davam conta de que insurgentes pertencentes às fileiras do Boko Haram estavam reunidos no local, acrescentando que é ainda muito cedo para confirmar se foi cometido um erro táctico, cita a AP. O general garante que a força aérea nunca iria atingir civis deliberadamente, prometendo a abertura de uma investigação.

