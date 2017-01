Rio Ceira vai ter intervenção de 2 milhões de euros

O rio Ceira, um afluente do Mondego, vai ser alvo de um investimento de 2 milhões euros quee envolve estudos e um processo de reflorestação, entre outras medidas.

A informação foi avançada pelo secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que falava aos jornalistas no final da sessão de apresentação do relatório sobre as cheias que atingiram Coimbra, em Janeiro de 2016.

O objectivo é “conhecer melhor o regime hidráulico do rio Ceira”, diz Carlos Martins, referindo que o projecto envolve, numa fase inicial, três municípios do interior do distrito de Coimbra: Pampilhosa, Arganil e Góis. Para além das autarquias, participam ainda “universidades e algumas agências locais de desenvolvimento”.

O estado hidráulico do rio “é mal conhecido e não tem regularização”, afirma o secretário de Estado, acrescentando que a intervenção no terreno inclui a reflorestação de encostas do Vale do Ceira, mas também a recuperação de moinhos da zona.

Na região há recorrentemente fogos no Verão e é frequente a ocorrência de cheias no rio Ceira. Carlos Martins relaciona os dois fenómenos e refere que os “os incêndios têm um papel decisivo na questão do assoreamento”, com o consequente arrastamento dos materiais para o rio.

Outra medida suportada pelo financiamento norueguês de dois milhões é o recurso a guarda rios num dos troços do rio, avança o governante, um modelo que já foi ali implementado e foi depois abandonado.

O Ceira nasce na Serra do Açor, perto da aldeia do Piódão, e desagua no Mondego a montante de Coimbra, mas perto da capital do distrito.

