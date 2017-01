Retomadas buscas para encontrar tripulante de iate desaparecido em Porto Santo

As buscas para encontrar o segundo tripulante do iate Tortuga estão a ser feitas por terra e mar, ficando para o final do dia a reavaliação do dispositivo informou, esta terça-feira, o comandante da Capitania do Porto do Funchal.

"Para hoje dadas as condições de mar estarem a melhorar e já permitirem uma aplicação mais efectiva dos meios náuticos, vão ser feitas primordialmente por terra e complementadas com meios por mar", afirmou Sousa Pereira.

A mesma fonte recorda que as probabilidades de encontrar "o tripulante com vida reduzem-se substancialmente" com o passar das horas.

"A temperatura da água, a agitação marítima e o vento, todos esses factores ambientais limitam o tempo de sobrevivência de qualquer pessoa no mar", explicou. Sousa Pereira adianta que no final do dia desta terça-feira serão reavaliados os efectivos envolvidos na operação, dependendo do resultado das buscas.

No sábado, um homem de nacionalidade alemã foi encontrado morto numa balsa salva-vidas na baía do Focinho do Forte, na costa norte da ilha do Porto Santo, e era tripulante do iate Tortuga.

