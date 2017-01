Quercus quer análises à qualidade do ar no solo contaminado no Parque das Nações

A Quercus anunciou nesta terça-feira que solicitou à direcção do Hospital da CUF Descobertas, em Lisboa, a realização de análises à qualidade do ar para avaliar a situação de contaminação dos solos das obras de ampliação daquele estabelecimento hospitalar.

No final da semana passada, alguns moradores da freguesia do Parque das Nações denunciaram um cheiro a gás proveniente da construção de um parque de estacionamento subterrâneo do hospital CUF Descobertas, que decorre em solos que poderão estar contaminados.

A denúncia deu origem a uma manifestação junto à obra, que decorre no local onde existia a antiga refinaria de Cabo Ruivo.

Esta tarde, em comunicado, a associação ambientalista Quercus informou que já pediu à direcção do hospital que realizasse "análises de avaliação à qualidade do ar exterior à obra" para "avaliar a situação e minimizar os impactos nos utentes desta unidade hospitalar e nos moradores nas zonas envolventes".

"O desconhecimento sobre a existência de contaminação aquando da aquisição do terreno teria sido evitado caso a nova lei prevista para regular os solos contaminados (ProSolos), actualmente em fase de ‘reflexão interministerial’, já tivesse sido publicada", sublinhou a nota da Quercus.

A associação ambientalista referiu ainda que solicitou também à administração do hospital garantias "no encaminhamento dos solos contaminados para um operador licenciado".

"A má classificação de resíduos é uma prática que tem promovido o encaminhamento de solos contaminados como terras de escavação, ou até mesmo a camuflagem de misturas de resíduos não triados como resíduos inertes, para projectos de recuperação paisagística", alertou.

Na segunda-feira, o vereador do PSD na Câmara Municipal de Lisboa António Prôa considerou necessário que o executivo faça um esclarecimento sobre a contaminação de solos numa obra no Parque das Nações e que tome medidas para "tranquilizar a população".

