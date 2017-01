Novas regras de acesso à reforma para carreiras longas apresentadas este mês

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu, nesta terça-feira, que até ao final do mês o Governo irá apresentar um diploma para rever as regras de acesso à reforma para as carreiras contributivas mais longas.

"Até ao final do mês o ministro do Trabalho e da Solidariedade Social apresentará o diploma relativo à protecção das carreiras mais longas", afirmou António Costa, após ter sido questionado pelo secretário-geral do PCP no Parlamento.

Jerónimo de Sousa frisou que há milhares de trabalhadores com longas carreiras contributivas que começaram a trabalhar aos 14 e 15 anos, geralmente com baixos salários, que não podem requerer a reforma antecipada porque seriam fortemente penalizados no valor da pensão.

António Costa disse que o Governo pretende criar novas regras para não penalizar esses trabalhadores que "foram atingidos por um prolongamento da sua própria carreira contributiva", devido ao aumento da esperança média de vida e da idade da reforma.

"É essencial dar horizonte de esperança e justiça relativamente a uma geração única e irrepetível, que começou a trabalhar muito mais cedo do que as gerações posteriores e do que a nossa", disse.

