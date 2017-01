Sagna multado em 46.200 euros por criticar árbitro no Instagram

O internacional francês Bacary Sagna, do Manchester City, foi multado em 40.000 libras (o correspondente a cerca de 46.200 euros) pela Federação Inglesa de Futebol (FA), por ter criticado um árbitro nas redes sociais. Em causa está a publicação feita pelo lateral direito de uma imagem com o texto “10 contra 12”, na sua conta do Instagram, no dia da vitória do Manchester City sobre o Burnley, por 2-1, a 2 de Janeiro.

Nesse encontro, o Manchester City terminou o jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa com dez jogadores. O comentário de Sagna fazia, precisamente, alusão à expulsão do médio brasileiro Fernandinho, aos 32 minutos, pelo árbitro Lee Mason.

A 10 de Janeiro, a FA acusou o jogador de “conduta imprópria”, ao pôr em causa a “integridade do árbitro”. O lateral de 33 anos editou a descrição da publicação no Instagram para “continando a lutar e a vencer enquanto equipa”, ou, em inglês “still fighting and winning as a team”. A publicação original tinha a mesma frase na descrição mas era antecedida das palavras que causaram polémica: “10 contra 12”.

De acordo com o The Guardian, o Manchester City está a ponderar recorrer da decisão, uma vez que o jogador apagou o comentário e a multa é considerada “excessiva”.

