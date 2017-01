Serena Williams vence Belinda Bencic no Open da Austrália

A tenista norte-americana Serena Williams, número dois mundial venceu, esta terça-feira, a suíça Belinda Bencic, no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.

Seis vezes vencedora do torneio, derrotada na final de 2016 pela alemã Angelique Kerber, Serena Williams derrotou a suíça de 19 anos, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3, ao fim de 79 minutos.

Na segunda ronda, Serena Williams vai enfrentar a veterana checa Lucie Safarova, que derrotou a belga Yanina Wickmayer, por 3-6, 7-6 (7) e 6-1.

Neste momento, a norte-americana conta com 22 títulos do Grand Slam, partilhando o recorde de troféus na “era Open” com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.

