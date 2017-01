O novo emblema minimalista da Juventus

Já teve uma zebra, já teve um touro e agora é uma letra. O novo emblema da Juventus, clube com mais títulos do futebol italiano, foi apresentado na última terça-feira e foi reduzido a um “J” maiúsculo.

Será este o emblema que os jogadores da “vecchia signora” terão ao peito a partir da próxima época, deixando cair o touro (no emblema desde 1971) que também está do brasão da cidade de Turim e que também aparece no emblema do rival Torino.

“Este logotipo é o símbolo do estilo de vida Juventus. Passámos um ano a tentar perceber o que os novos mercados querem, mas também queremos que mostre um sentimento de pertença e preocupação com o futuro”, explicou Andrea Agnelli, presidente do clube de Turim.

