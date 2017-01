No Egipto um Pedro Figueiredo imaculado

A carreira profissional de Pedro Figueiredo ganhou um novo elã com três vitórias em circuitos distintos entre Novembro e Dezembro, a última delas na elitista prova de encerramento do circuito espanhol, em Tenerife, depois de vencer também no PGA Portugal Tour e no Algarve Pro Golf Tour. Começa finalmente a demonstrar por que foi o melhor amador português de todos os tempos.

Agora pode acrescentar mais um título num quarto circuito, o Pro Golf Tour, o circuito alemão que passa por outra paragens, como a primeira de 2017, no Egipto. Trata-se do Red Sea Egyptian Classic, no Sokhna Golf Club, em Ataquah, Suez. Figgy fez hoje um 67 (-67) no primeiro dia, com 5 birdies e 13 pares, para partilhar o segundo lugar com mais três jogadores, a uma pancada de distância do líder, o inglês James Wilson.

A prova joga-se em três voltas e conta com 96 jogadores, havendo um cut para os 40 primeiros e empatados aos 36 buracos.

