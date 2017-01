“Leão” regressa em silêncio ao local do crime

O Sporting está de volta ao local do crime, ainda insuportavelmente fresco na memória dos seus admiradores. Chega em silêncio, meio aturdido e visivelmente marcado pelas ondas de choque provocadas pelo mais recente escândalo. ?Ainda assim, apresenta-se decidido e empenhado em recuperar rapidamente os instintos e o orgulho, na tentativa de perceber e impedir que se repita na Taça de Portugal o que o levou ao tapete no combate pelo título, no primeiro de dois assaltos em solo transmontano.

Sem qualquer sentimento de culpa ou constrangimento pelos problemas causados, o Desp. Chaves encontra-se tranquilamente à espera de um Sporting fragilizado. Especialmente depois de atingido em cheio pelos estilhaços da polémica discussão entre presidente e seus ”capitães” em pleno balneário leonino. Os “valentes transmontanos” renovam assim o sonho de voltar ao Jamor, objectivo cada vez mais real e que parece insinuar-se ao virar da esquina. A proeza conseguida frente ao FC Porto, finalista vencido da última edição e “carrasco” dos flavienses na final de Maio de 2010, reforça a legitimidade do Desportivo perante um Sporting envolto numa nuvem de histeria colectiva.

Enquanto Jorge Jesus discute as causas próximas da crise, na tentativa de retomar urgentemente o trilho do sucesso exigido pelo líder, sem disfarçar o mal-estar que se instala na família sportinguista, o treinador dos flavienses, Ricardo Soares, planeia um atalho para a final, garantindo estar bem definida e em marcha uma “estratégia para ultrapassar o Sporting”, mesmo que a abordagem tenha que mudar ligeiramente, por força do carácter da própria competição… a eliminar.

Enquanto estabiliza emocionalmente, o Sporting prepara-se para enfrentar outro tipo de turbulência igualmente ameaçadora, potenciada por um adversário confiante e disposto a testar os próprios limites.

“Temos a capacidade e a motivação para vencer” declara o técnico Ricardo Soares, pressentindo um jogo de “superação e transcendência” ao mesmo tempo que estende o tapete vermelho e destaca a superior capacidade e valia do adversário que pretende enviar mais cedo para casa.



