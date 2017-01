Seis listas concorrem às eleições da Ordem dos Arquitectos

Seis listas vão concorrer às eleições para os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Arquitectos (OA) que se realizam na próxima sexta-feira, dia 20, sendo que o actual presidente, João Santa-Rita, não se recandidata.

Entre as listas está a A ("Um rumo, uma Ordem"), a única que concorre a todos os órgãos da OA, com o arquitecto José Manuel Pedreirinho como candidato a presidente do conselho directivo; a lista B ("Pelos arquitectos, pela arquitectura"), com o arquitecto Rui Alexandre; e a lista C ("Arquitectos presente e futuro"), com a arquitecta Teresa Novais.

Nas últimas eleições, realizadas há três anos, concorreu apenas uma lista, liderada por João Santa-Rita, que sucedeu ao arquitecto João Belo Rodeia, que, por sua vez, tinha exercido dois mandatos consecutivos à frente da OA, limite estabelecido pelos estatutos.

Segundo a OA, foi aceite um total de seis listas – aos órgãos nacionais e regionais –, e as listas A e B também vão concorrer a órgãos regionais: a lista A concorre aos órgãos regionais do Norte, apresentando, para presidente do conselho directivo, a arquitecta Cláudia Costa Santos, e aos órgãos regionais do Sul, com a arquitecta Paula Torgal.

Por seu turno, a lista B concorre aos órgãos regionais do Sul com o candidato a presidente do conselho directivo Paulo Tormenta Pinto.

Também aceites foram a lista D ("Uma Ordem para todos"), que concorre aos órgãos regionais do Norte, com o candidato a presidente do conselho directivo José António Barbosa; e a lista E ("Arquitectura perto"), que concorre aos órgãos regionais do Sul com o candidato a presidente Paulo Serôdio Lopes.

A lista F ("Dar sentido à Ordem") concorre aos órgãos regionais do Norte com o candidato a presidente do conselho directivo Pedro Baía.

Na sexta-feira, os 24 mil membros registados no caderno eleitoral da OA vão poder, pela primeira vez, escolher por voto electrónico, além da habitual forma presencial ou por correspondência, os órgãos sociais para o mandato 2017-2019.

As eleições por voto presencial estão marcadas para 20 de Janeiro, entre as 15h00 e as 20h00, em qualquer secção eleitoral, enquanto o voto por correspondência só será válido se for recebido até às 15h00 desta quarta-feira, dia 18.

