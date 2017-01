Frio e vento atingem país até sábado: cuidado com os aquecedores "durante o sono"

A partir da noite desta terça-feira o tempo vai ficar significativamente mais frio. No Norte e Centro do país as temperaturas máximas não deverão ultrapassar os cinco ou seis graus Celsius, alerta a Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), num comunicado.

PUB

As temperaturas mínimas ficarão entre os zero e quatro graus Celsius, na generalidade do território. No interior do país poderão registar-se números negativos: até - 8ºC.

No comunicado, a ANPC alerta para perigos comuns quando se registam estas temperaturas: intoxicações pela “inalação de gases, devido a inadequada ventilação, em habitações onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras”; “incêndios em habitações, resultantes da má utilização de lareiras e braseiras" ou “eventual formação de gelo em troços de estradas com ensombramento permanente”.

PUB

A ANPC aconselha que se evite uma “exposição prolongada ao frio” e que se use, nestes dias, “várias camadas de roupa”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Deve também ser mantido um cuidado especial com a população idosa, crianças, bebés e sem- abrigo. Evitar “o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono” é outra das recomendações que a ANPC deixa em comunicado.

Nesta terça-feira, e até quinta-feira, o vento também vai ser mais intenso, em especial nas terras altas. O tempo deverá manter-se assim até ao próximo sábado, estima a Autoridade Nacional de Protecção Civil.

Texto editado por Andreia Sanches

PUB