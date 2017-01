Embaixador iraquiano pagou mais de 50 mil euros à família de Rúben Cavaco

O acordo extrajudicial entre o embaixador iraquiano em Portugal, Saad Mohammed Ali, e a família de Rúben Cavaco, vítima de agressões em Ponte de Sor por parte dos filhos do diplomata, foi formalizado esta segunda-feira, tendo sido assinado por Vilma Pires, mãe de Rúben.

Os advogados tinham chegado a acordo na passada sexta-feira, mas apenas nesta segunda-feira foi formalizado. O PÚBLICO apurou que o embaixador iraquiano em Lisboa pagou 40 mil euros por danos morais sendo que, há algum tempo, desembolsou cerca de 12 mil euros por despesas médicas. O montante total pago ultrapassa assim os 50 mil euros.

A agressão a Rúben Cavaco, de 15 anos, aconteceu a 17 de Agosto, quando foi espancado em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, pelos filhos do embaixador do Iraque em Portugal, gémeos de 17 anos.

Rúben sofreu múltiplas fracturas, tendo sido transferido no mesmo dia do centro de saúde local para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, chegando mesmo a estar em coma induzido. O jovem acabou por ter alta hospitalar no início de Setembro.

Apesar do acordo assinado por ambas as partes, o processo-crime não fica parado. Isto porque a situação se enquadra num crime público, o que significa que não fica dependente de uma queixa, continuando assim sob a alçada do Ministério Público. A única coisa que pode impedir o desenvolvimento do processo é o não levantamento da imunidade diplomática dos filhos do representante de Bagdad em Portugal.

