Centro Hospitalar do Porto investe 5,8 milhões na urgência, e em equipamentos e tecnologia

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) anunciou esta segunda-feira um investimento de cerca de 5,8 milhões de euros na ampliação do Serviço de Urgência, na aquisição de equipamento para o serviço de Imagiologia e em tecnologias e sistemas de informação. De acordo com dados disponibilizados à agência Lusa, o plano de investimento do CHP para 2017 prevê a ampliação do Serviço de Urgência (SU), nomeadamente a criação de "uma moderna Unidade de Observação". Este projecto vai permitir "um aumento muito significativo" da capacidade do SU, num investimento que ultrapassa os 500 mil euros.

Ainda em 2017, será reestruturada toda a área laranja e amarela do SU, com vista "a melhorar o conforto e fluxo dos doentes". Em 2016, o CHP já tinha procedido a uma reorganização estrutural e funcional do SU, com a criação de uma nova área cirúrgica, com a separação física dos espaços entre Urgência Médica e a Urgência Cirúrgica.

A imagiologia vai ter um investimento total de 2,3 milhões de euros, para substituição integral do parque de equipamento pesado (Ressonância e TAC), estando ainda prevista a aquisição de uma terceira Ressonância, que "vai aumentar a capacidade de resposta do CHP e a consequente internalização de exames realizados no exterior", referiu a fonte.

Acrescentou que "as tecnologias e sistemas de informação vão também ser alvo de um investimento de três milhões de euros, desmaterializando e automatizando todo o processo clínico-administrativo, assim como vai permitir suportar novos modelos organizacionais".

Fonte do CHP/Hospital de Santo António salientou ainda um outro investimento, superior a três milhões de euros, para inovação, investigação e treino cirúrgico do Centro Clínico Académico, mas que ocorrerá no âmbito de uma parceria com a Universidade do Porto, através do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

O CHP é um hospital central e universitário pela sua associação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Integra o Hospital de Santo António, o Centro Materno-infantil do Norte, o Instituto de Genética Médica e o Hospital Joaquim Urbano.

