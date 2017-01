Vieira da Silva, ministro do Trabalho e da Segurança Social, esteve em directo no fórum da TSF, hoje dedicado à questão da Taxa Social Única (TSU), e defendeu que "quando há uma boa medida", como a que o Governo e os parceiros sociais subscreveram, é difícil de aceitar que "seja questionada por razões de mero taticismo político".

O governante recuou traçar cenários alternativos, reafirmou que não há planos b "em cima da mesa" e acrescentou que o Governo está tranquilo. "Não foram discutidas alternativas. Vou esperar para ver a posição que os partidos vão tomar, se e quando essa decisão for tomada. Não ganhamos nada em fazer jogadas de antecipação".

Para o executivo, disse Vieira da Silva, este é "um bom acordo para o país e vem facilitar o aumento de 24 euros no salário mínimo nacional com um custo que é perfeitamente aceitável". O Governo sabe que as empresas têm dificuldades em suportar este aumento que é "excepcional e transitório", frisou Vieira da Silva, recorrendo a estas duas características que Pedro Passos Coelho disse terem sido as marcas da proposta do seu governo em 2014.

Vieira da Silva terminou a intervenção telefónica no fórum a lembrar que o "acordo foi constuído, em grande parte, na praça pública".

