May escolheu "hard Brexit" e vai anunciar saída do mercado único

No discurso marcado para esta terça-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, vai divulgar uma lista com as 12 prioridades do Governo em relação ao processo de saída da União Europeia (UE), em que se inclui a saída do mercado único europeu e da união aduaneira.

Ou seja, o caminho escolhido é o do chamado “hard Brexit”, a saída de todos os mecanismos da UE. Segundo o Daily Telegraph, May vai dizer que o Reino Unido “procura uma parceria nova, positiva e construtiva entre um Reino Unido independente, autónomo, global e os nossos amigos e aliados na União Europeia”.

Segundo o jornal britânico, a primeira-ministra anunciará a retirada do mercado único europeu e da união aduaneira, recusando uma "adesão parcial da União Europeia, estatuto associado da União Europeia ou qualquer coisa que nos deixe meio dentro, meio fora”, afirmará Theresa May esta terça-feira.

Estas 12 prioridades têm como base cinco princípios que ditaram o caminho a seguir durante o processo do “Brexit”: “certeza e clareza”; “uma Grã-Bretanha mais justa” e uma “verdadeira Grã-Bretanha global”, diz o mesmo jornal.

O Telegraph revela ainda que uma das grandes prioridades da estratégia do Governo britânico nas negociações sobre a saída do país da União Europeia será a recuperação do controlo das fronteiras do Reino Unido. No entanto, a governante vai deixar a garantia de que os direitos dos estrangeiros em território britânico serão respeitados.

Além de tudo isto, os objectivos que serão anunciados por May incluem ainda a saída da jurisdição dos tribunais europeus, a preservação da união britânica, a manutenção dos direitos dos trabalhadores e o estabelecimento de importantes acordos de comércio livre.

Theresa May já tinha estabelecido o prazo até final do próximo mês de Março para accionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa que dá início ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

