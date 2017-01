Viúva do atirador de Orlando foi detida

A viúva do atirador que matou 49 pessoas na discoteca Pulse na cidade norte-americana de Orlando, em Junho de 2016, foi detida. As autoridades suspeitam de eventuais ligações de Noor Salman ao ataque ocorrido no estado da Florida, há cerca de meio ano.

Segundo o New York Times, a mulher do atirador, Omar Mateen (abatido pela polícia na mesma note) foi detida pelas autoridades em sua casa nos arredores de São Francisco, na Califórnia, onde residia ultimamente.

O canal ABC News diz também que Salman enfrenta agora duas acusações: obstrução à justiça e apoio e cumplicidade na tentativa de fornecimento de material a uma organização terrorista estrangeira. Espera-se que Noor Salman se apresente em tribunal, para uma primeira audição, já nesta terça-feira.

Omar Mateen foi abatido pela polícia depois de ter atacado a tiro uma discoteca gay em Orlando. Morreram 49 pessoas e mais de 50 ficaram feridas. Poucos depois soube-se que o atirador tinha prestado juramento ao Estado Islâmico antes do incidente.

