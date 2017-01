PS/Algarve recusa “primárias directas” na candidatura à presidência da câmara de Silves

Joaquina Matos vai ser esta noite apresentada como a candidata socialista a presidente da câmara de Silves em ambiente de contestação interna. “Tenho esperança que o assunto fique hoje resolvido”, disse ao PÚBLICO o líder do PS/Algarve, António Eusébio, mostrando-se convicto que vai unir o partido. A federação distrital recusou a proposta para que houvesse eleições “primárias directas” na escolha do candidato à presidência deste município actualmente dirigido pela CDU. Num concelho com mais de 30 mil eleitores, apenas 17 pessoas – os elementos que compõem os órgãos da comissão politica concelhia – decidiram a escolha do cabeça de lista.

Ricardo Cabrita foi um dos mais de duas dezenas de militantes que exigiram, em abaixo- assinado, a realização de “primárias” nas autárquicas, à semelhança do que se passou na disputa entre António Costa e António José Seguro para a eleição de secretário-geral. “Pretendíamos democratizar e mobilizar a população”, disse, em declarações ao PÚBLICO, reconhecendo ser “muito difícil derrotar a candidata da CDU”, no exercício de um primeiro mandato. O Partido Socialista, que não ganha eleições autárquicas em Silves há 23 anos, vai ter como candidata a mulher do antigo presidente socialista, Francisco Matos.

O presidente do PS/Algarve, António Eusébio, escreveu aos militantes informando que a designação de Fátima Matos para encabeçar a lista ao executivo autárquico tornou-se “definitiva” porque os contestatários não a rejeitaram “no momento” em que o poderiam ter feito. Ricardo Cabrita não se conforma com a explicação. Nas últimas eleições autárquicas, afirmou, “ocorreu uma situação semelhante em Lagoa, fez-se primárias e o candidato socialista saiu vencedor”.

Além de Fátima Matos, que obteve sete votos a favor, apresentaram-se como candidatos, Manuel Pina da Silva, que obteve seis votos, e Luís Guerreiro, com três, havendo ainda a assinalar um voto em branco. A fraca militância e participação na politica local, justificou António Eusébio, “é o resultado do afastamento do poder durante muitos anos". Nas últimas duas décadas, foi o PSD quem esteve à frente dos destinos autárquicos.

