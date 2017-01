GNR detém em Anadia duas mulheres por roubo de cartões bancários e documentos

O Núcleo de Investigação Criminal de Cantanhede deteve duas mulheres com antecedentes criminais, que terão furtado numa residência em Febres, Anadia, documentos e cartões bancários que usaram para gastar 25.500 euros revelou, esta segunda-feira, a GNR.

O furto ocorreu no dia 7 de Janeiro, no interior de uma residência, de onde foi subtraída uma carteira contendo documentos, bem como um cartão de crédito e um cartão de débito.

As diligências da investigação levadas a cabo por militares do Núcleo de Investigação Criminal permitiram concluir que as duas mulheres, de 31 e 69 anos e ambas com antecedentes criminais, terão gastado cerca de 25.500 euros das contas bancárias, em diversos artigos.

Segundo a GNR, 18 mil euros serviram para pagar um automóvel, três mil euros foram gastos em peças de ouro, mil euros em diversa roupa e calçado, mil euros em telemóveis e acessórios informáticos, 500 euros em artigos diversos.

Ainda segundo a mesma fonte, as duas mulheres "já haviam procedido ao levantamento de cerca de mil euros em notas de algumas caixas multibanco".

Os bens recuperados vão ser entregues à proprietária da residência assaltada. As detidas ficaram sujeitas a termo de identidade e residência.

