Jorge Jesus e Bruno de Carvalho discutiram durante três horas prestações do Sporting

Não foram só os adeptos "leoninos" que quiseram explicações depois do empate do Sporting frente ao Chaves no último sábado. O encontro da 17.ª jornada, que terminou com dois golos para cada lado, levou Bruno de Carvalho ao balneário. O presidente do Sporting não poupou críticas à equipa.

Após a visita ao balneário, confirmada por Adrien Silva e William Carvalho à Sporting TV, Bruno de Carvalho esteve reunido no domingo durante cerca de três com Jorge Jesus. A reunião de emergência resultará em consequências práticas, segundo o Record, nomeadamente em mudanças na política de contratações.

As medidas que estão a ser preparadas pela direcção do Sporting pretendem resolver as irregularidades das prestações da equipa e querem agora concentrar-se na Taça de Portugal, escreve o jornal desportivo. O Record adianta também que o actual director do gabinete de apoio, André Geraldes, é um dos nomes mais falados para desempenhar um cargo de maior responsabilidade na ligação entre a equipa e a direcção.

Ainda sobre o episódio da visita de Bruno de Carvalho aos jogadores no final do encontro com Chaves, Adrien Silva e William Carvalho desvalorizaram a conversa com Bruno de Carvalho e garantiram que a equipa irá aparecer motivada no próximo encontro, esta terça-feira, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, cita o jornal Record. “Após um resultado que ninguém queria, o presidente – como lhe é permitido – foi ao balneário mostrar a sua insatisfação e nós, enquanto grupo e capitães, entrámos em diálogo e nada mais”, justificou Adrien.

De acordo com informações recolhidas pelo mesmo jornal desportivo, Adrien terá respondido a Bruno de Carvalho que “[no plantel] toda a gente quer ganhar”, defendendo a equipa da falta de atitude competitiva de alguns jogadores apontada pelo presidente dos “leões”. William Carvalho descreveu também um “diálogo normal”. O médio “leonino” sublinhou que, “enquanto houver hipóteses para disputar o título”, a equipa acredita.

Também o jornal O Jogo escreve sobre a tensão em Alvalade e afirma que Jorge Jesus não irá terminar o contrato assinado em Junho de 2015 até 2019.

O Sporting terá eleições para a direcção a 4 de Março. Além de Bruno de Carvalho, é candidato Pedro Madeira Rodrigues.

