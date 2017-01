Ministro da Saúde avisa que “nos próximos dias virão a lume” mais casos de fraudes

O ministro Adalberto Campos Fernandes revela que “nos próximos dias virão a lume” mais casos de fraude na Saúde, mas recusa entrar em pormenores. Numa entrevista ao Diário de Notícias e à TSF diz mesmo que a “intervenção da Justiça” e a “parceria” do seu ministério com as autoridades judiciais “tem corrido muito bem”, mas não cita quaisquer casos mediáticos.

Realça que em 2016 se registou o “maior número de acções de fiscalização, de intervenção e de reporte às autoridades judiciais” e admite que o sector é propício à fraude por ter natural “dependência de dinheiro público” e por lidar com montantes elevados.

O ministro considera que a “parceria” do Ministério com as autoridades judiciais tem também um “valor de natureza pedagógica”, de forma a que os autores percebam que “o dinheiro público é exclusivamente para perseguir fins públicos”. E realça que os procedimentos de desmaterialização, como a receita electrónica e a (futura) prescrição de exames pela mesma via, têm ajudado a reduzir as fraudes.

Sobre a formação, Adalberto Campos Fernandes admite, “sem preconceito ideológico nem administrativo”, a abertura dos cursos de Medicina às universidades privadas se estas provarem, junto da agência que acredita o ensino superior, que têm as condições de qualidade e de custo que o Estado considere necessárias.

O ministro considera ainda que, “no conjunto, temos médicos a mais”, embora haja falta em algumas especialidades – que está a tentar ser suprida com a formação de especialistas. Mas acredita que daqui a “três, quatro anos” o país terá um corpo médico ajustado às suas carências.

Sobre as Parcerias Público-Privadas cujos contratos terminam ainda durante esta legislatura, como é o caso dos hospitais de Cascais e de Braga, o ministro reitera que em cima da mesa tanto está a possibilidade de renovação como a de integração da gestão daquelas duas unidades no âmbito do Estado. Adalberto Campos Fernandes recusa estar a ignorar o protesto do Bloco de Esquerda e diz que tem “conversado sobre isso” com o partido que apoia o Governo mas a sua decisão será “cumprir o programa de Governo”, ou seja, escolher a opção que melhor sirva o “interesse público”.

