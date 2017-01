El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia assaltado

O centro comercial El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia foi alvo de um assalto na madrugada da passada quarta-feira, tendo sido roubadas jóias e relógios num valor ainda por apurar mas que pode chegar a milhares de euros, confirmou neste domingo ao PÚBLICO o comissário Afonso Sousa do Comando Distrital da PSP do Porto.

Os assaltantes, “cinco a seis homens”, segundo a PSP, partiram um vidro do café Starbucks, por onde entraram encapuzados para o interior do centro comercial. Dirigiram-se então para a zona de ourivesaria, tendo roubado várias jóias, “essencialmente relógios”, segundo o Comando Distrital da PSP do Porto.

A PSP foi chamada ao local na madrugada de quarta-feira, onde chegou por volta da uma hora da manhã, mas os assaltantes já se tinham colocado em fuga. Foram ainda destruídos vários expositores.

O crime, que só neste domingo foi conhecido, está a ser investigado pela PSP.

