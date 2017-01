CDS "respeita" decisão do PSD de não fazer coligação

Foi uma reacção cordial a do vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes sobre a confirmação de que o PSD terá candidato próprio a Lisboa e não irá apoiar Assunção Cristas. O partido "respeita a decisão do PSD de não se juntar ao CDS" na corrida à Câmara de Lisboa nas autárquicas, disse o dirigente à Lusa.

O CDS reagiu à posição do PSD, assumida pela voz do líder do partido, de que terá um candidato próprio em Lisboa e que não haverá uma coligação. Passos Coelho sugeriu mesmo que a candidatura de Assunção Cristas não nasceu de um entendimento com o PSD e que o partido também terá um candidato próprio "na altura certa". A declaração reflecte o que muitos dirigentes sociais-democratas temiam caso o PSD viesse a apoiar a líder do CDS: a imagem de que o PSD estaria a reboque do CDS, já que Assunção Cristas quis avançar sozinha sem o apoio dos sociais-democratas.

De acordo com o dirigente centrista, "o CDS vai continuar o seu trabalho intenso da candidatura de Assunção Cristas, ouvindo a cidade - como está a fazê-lo - agregando apoios, construindo o seu programa e mantendo a ambição máxima que Assunção Cristas sempre revelou desde o congresso do CDS no ano passado".

Questionado pela agência Lusa se considerava que esta era uma oportunidade perdida para a direita em Lisboa, Adolfo Mesquita Nunes escusou-se a responder, dizendo apenas: "esse é um comentário de análise política. Neste momento, aquilo que o CDS tem para dizer é apenas que eu lhe revelei".

Assunção Cristas anunciou na rentrée do partido, a 10 de setembro de 2016, que ia avançar com a candidatura à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas. No mês passado, o PSD mostrou disponibilidade para apoiar a líder centrista numa coligação, mas isso causou polémica no partido. O entendimento foi dado como praticamente afastado esta semana. O coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, disse na passada quinta-feira que se pudesse anunciaria o candidato em Fevereiro. Com Lusa

