Mónaco arrasa em Marselha e assume comando da Liga francesa

Foi um jogo com um sabor acentuadamente português, aquele que se viveu na noite deste domingo, em Marselha. No encontro que encerrou a 20.ª jornada da Liga francesa, o anfitriões foram atropelados pelo Mónaco, de Leonardo Jardim, com dois golos de Bernardo Silva e um de Radamel Falcao (1-4). Para completar a "pintura", resta dizer que o golo de honra dos marselheses foi apontado por Rolando.

Entrou melhor o Mónaco na partida, inaugurando o marcador logo aos 16', por Thomas Lemar. Cinco minutos mais tarde, os visitantes ampliaram a vantagem, pelos pés de Falcao, antes de Rolando reduzir aos 28'.

O primeiro tempo não terminaria, porém, sem novo golo, desta feita por intermédio de Bernardo Silva, que regressaria dos balneários sem ter perdido o dom para marcar, algo que repetiu aos 56'.

Com este triunfo, o 14.º do Mónaco em 20 jogos, a equipa orientada por Leonardo Jardim alcançou o Nice na liderança da Liga francesa, contabilizando os mesmos 45 pontos que o rival. Com uma diferença de golos muito superior (os monegascos levam 60 marcados, à média de três por partida), a formação do Principado tirou o melhor partido do surpreendente empate do Nice em casa, frente ao Metz, o último classificado.

