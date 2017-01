Gonçalo Silva garantiu triunfo do Belenenses sobre o Rio Ave

O Belenenses recebeu e venceu neste domingo o Rio Ave por 1-0, na 17.ª jornada da I Liga, um resultado que permite aos "azuis" do Restelo terminarem a primeira volta numa zona tranquila da classificação.

PUB

Numa altura em que a partida começava a caminhar para o seu final, um golo de Gonçalo Silva, de cabeça, aos 72 minutos, na sequência de um canto, permitiu ao conjunto de Belém somar os três pontos em disputa.

Apesar da vitória, o Belenenses mantém a 12.ª posição, mas agora com 20 pontos, mais oito do que a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, enquanto o Rio Ave fecha a primeira volta no oitavo posto, com 24.

PUB

PUB