José Rodrigues dos Santos é o autor do livro mais vendido em 2016

O romance Vaticanum, de José Rodrigues dos Santos (n. Beira, Moçambique, 1964), uma edição Gradiva, foi o livro mais vendido em Portugal no ano passado. Editado em Outubro, Vaticanum atingiu já uma tiragem de 93.000 exemplares – anuncia a Gradiva em comunicado.

Tendo como base os meandros da corrupção no Vaticano, um tema na ordem do dia da actualidade mundial, Vaticanum ficciona uma história que inclui o rapto do papa.

Trata-se do 16.º romance de José Rodrigues dos Santos, o popular jornalista e apresentador do Telejornal da RTP, que, como escritor, já vendeu mais de três milhões de exemplares em todo o mundo, tendo a sua obra publicada em mais de vinte línguas.

Presença recorrente no primeiro lugar dos tops de vendas em Portugal, os livros de Rodrigues dos Santos têm estado também no topo de vendas noutros países, como a França, a Bulgária, a Suíça, o Canadá, a Hungria e a Turquia.

José Rodrigues dos Santos publicou também em 2016 o romance O Pavilhão Púrpura, segundo volume da trilogia iniciada com As Flores de Lótus, e que se encontra igualmente entre os 10 livros de ficção mais vendidos no ano passado.

