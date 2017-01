Beatificação da irmã Lúcia nas mãos do Papa Francisco

A decisão de beatificar a irmã Lúcia está nas mãos da Santa Sé e do Papa Francisco, depois de terminado a fase diocesana, que foi aberto em 2008, três anos depois da morte da vidente de Fátima.

PUB

A informação foi dada pela diocese de Coimbra nesta sexta-feira, e noticiada pela Rádio Renascença, dando conta ainda que o final desta etapa será assinalado numa sessão solene no dia 13 de Fevereiro no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, data e local do falecimento da irmã Lúcia.

O processo de beatificação foi analisado pelas dioceses, que têm a competência de o iniciar, através de todos os escritos da autoria de Lúcia e de entrevistas a testemunhas dos actos de santidade praticados por uma das três videntes de Fátima.

PUB

A irmã Lúcia morreu em 2005 tendo este processo inicial de beatificação começado três anos depois, apesar de a lei canónica estipular um prazo mínimo de cinco anos. No entanto, o Papa Bento XVI dispensou, na altura, o cumprimento deste prazo.

PUB