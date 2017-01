Jornalismo hoje

O trabalho de jornalista é muito importante e insubstituível na sociedade actual. Eventualmente ainda mais que em tempos recentes. Porque o jornalismo agora tem a companhia avassaladora e, para muitos, reverencial, das redes sociais. Um poder que muitos tomam como adquirido e absoluto. E os cuidados na separação do trigo do joio são quase nenhuns. A misturada é tão grande que a importância e o poder do jornalismo deviam ser ainda mais respeitados e acarinhados. É o jornalista que pode e deve fazer o trabalho honesto, imparcial e rigoroso. Contacta as fontes, confirma e rebate informação. Não publica a primeira informação que lhe chega. Tudo o que as redes sociais não fazem, porque escarrapacham a cada instante e a eito. É preciso respeitar o trabalho do jornalista, dar-lhe condições e estabilidade. […] Mas os jornalistas pertencem a empresas que, sobretudo quando visam apenas o lucro, decidem mais displicentemente sobre as suas vidas. Querem emagrecer os seus quadros, despedem, indemnizam, rescindem, porque há crise e os lucros baixam. A instabilidade instala-se. A amargura, o descontentamento, a desmotivação afectam a criatividade, o talento e o empenho. Todos os agentes envolvidos na procura da quadratura deste círculo têm de fazer um esforço para repensarem tudo isto e encontrarem um fundamento para o que vai mal. […] Creio que a sociedade quer um jornalismo vivo, forte e cativo, mas é bem capaz de ainda não se ter dado conta disso. Para um jornalismo mais forte amanhã.

José Manuel Pina, Lisboa

Decisão acertada

A decisão do Governo de Portugal de apresentar queixa na Comissão Europeia sobre a tomada de posição do Governo espanhol de manter a construção de um aterro para resíduos tóxicos tão perto da fronteira com Portugal é, para mim, acertada e defensora da soberania portuguesa e dos acordos europeus. É necessário precaver problemas futuros alertando, antecipadamente, as entidades europeias para o desrespeito que a decisão espanhola contém e para os perigos que da mesma podem resultar. A boa vizinhança deve ter por base um clima de respeito mútuo e não de decisões unilaterais e, por isso mesmo, Espanha não pode apresentar a Portugal soluções definitivas para zonas que, sendo demasiado próximas da fronteira portuguesa, podem prejudicar de forma profunda o clima do nosso país. Portugal tem que marcar, sem sombra de dúvida, a sua posição e defender os interesses dos portugueses.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Por que foi tão pouca gente ao funeral de Soares?

João Miguel Tavares (JMT) lança um desafio e tenta responder no texto do dia 12. “Tão pouca gente” é uma provocação adequada para a reflexão. Sim, o tempo e as circunstâncias podem explicar o grau de entusiasmo ou de disponibilidade para uma manifestação cívica ou emocional colectiva. A força da idade dos que viveram ou não os acontecimentos mais marcantes, o afastamento físico e a velhice, a segmentação sociológica por afinidade (a classe média esteve bem representada nas cerimónias, não as outras), a força dos ditames ideológicos ou partidários e o actual ressentimento contra políticos e contra uma forma mais sofisticada de ver o mundo. Uma falha na educação cívica, uma ausência na motivação artística, um certo provincianismo e superficialidade. Uma cada vez maior indiferença à história colectiva […]. Sim, tudo isto são factores relevantes. Mas os contextos são determinantes: um futebolista conhecido pode hoje encher as ruas mas o prestígio de Churchill teria hoje sido, provavelmente, muito diferente, atendendo às suas falhas e ao escrutínio dos media. Sim, é nos detalhes e omissões que conhecemos melhor JMT. É que um dos factores mais importantes está, também, na comunicação social e na forma como esta vai descrevendo os mais notáveis. [,,,] A comunicação não deve omitir a sua grande responsabilidade social e cultural.

A. Betâmio de Almeida, Lisboa

