Vaga de frio polar já matou 65 pessoas na Europa

A frente de ar polar continua a matar na Europa — 65 pessoas, segundo os dados recolhidos pela BBC —, e a paralisar regiões desde a Escócia ao Mediterrâneo. Ontem, à neve juntou-se uma tempestade gelada que atingiu partes do Reino Unido e do Norte de França.

Na Normandia e na região de Paris foram afectadas 350 mil casas — electricidade cortada devido a gelo e a danos nos postes, falhas no abastecimento de água. Em Dieppe, na costa norte de França, os ventos gélidos ciclónicos chegaram aos 146 quilómetros por hora.

Um pouco por todo o lado, há escolas fechadas, árvores caídas que danificaram carros (na Alemanha, uma mulher morreu esmagada por uma árvore). Na Alemanha, dezenas de camionistas estavam bloqueados devido à neve e ao gelo fino — por causa dele, três motoristas morreram na Baviera.

"Montenegro, Sérvia, Macedónia e Bulgária estão com muito mais frio do que o habitual, com temperaturas a chegarem aos 15 graus negativos durante cinco dias consecutivos", diz a Organização Mundial de Meteorologia. "Itália, Grécia, Turquia e Roménia estão com entre cinco e dez graus a menos do que o normal nesta altura do ano."

Por seu lado, a protecção civil de Espanha emitiu um alerta sobre a descida de temperaturas e a queda de neve no Norte do país.

O frio está afectar duramente os refugiados e outros migrantes que estão concentrados em campos de acolhimento onde faltam condições para enfrentar temperaturas tão baixas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) alertou para esta situação dramática, sobretudo em relação aos refugiados alojados nos campos na Grécia.

O ACNUR exigiu aos governos para agirem rapidamente para proteger a vida destes milhares de pessoas.

Cecile Pouilly, porta-voz da agência, confirmou que “a situação mais grave agora é na Grécia”, onde já morreram cinco pessoas por hipotermia e cerca de mil sobrevivem em tendas e dormitórios não aquecidos. Pouilly disse que o Governo grego tem de transferir os refugiados para um abrigo digno.

Portugal não foi poupado a esta frente gelada que começou no fim-de-semana passado. Os efeitos da corrente de frio polar começaram a sentir-se na sexta-feira.

As temperaturas vão continuar a descer até pelo menos dia 21, prevê o Instituto do Mar e da Atmosfera — as mínimas podem chegar a valores entre -1 e -4 graus em Bragança, Vila Real, Guarda, Braga, Leiria, Viseu, Évora e Portalegre.

