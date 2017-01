Senado dos EUA vai investigar ligações de Trump à Rússia

A Comissão de Segurança do Senado americano vai investigar os contactos entre a equipa do Presidente eleito Donald Trump e Moscovo, durante a campanha eleitoral. Alguns membros da sua equipa vão ser chamados para serem interrogados no âmbito de um inquérito para saber se a Rússia interferiu ou não nas eleições.

A comissão tinha dito inicialmente que essa investigação não lhe pertencia, mas informou que vai fazê-lo e que chamará a depor também elementos da equipa do Presidente Barack Obama. "A comisão vai seguir a informação até onde ela nos levar", diz um comunicado emitido na sexta-feira à noite pelos senadores Richard Burr (republicano que preside à comissão) e Mark Warner (democrata).

Serão "avaliadas as preocupações relativas à Rússia e às eleições de 2016 nos Estados Unidos, incluindo quaisquer ligações entre a Rússia e indivíduos associados a campanhas políticas", diz o comunicado que refere que as sessões serão feitas quase todas à porta fechada.

Um relatório dos serviços secretos americanos diz que houve interferência da Rússia e, numa adenda, são referidos os contactos entre elementos da equipa de Trump e Moscovo.

