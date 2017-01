Forças iraquianas combatem Daesh na universidade de Mossul

As forças especiais iraquianas continuam a combater os militantes do Daesh no interior do campus universitário de Mossul este sábado, no segundo dia de confrontos intensos. Foram ainda descobertos químicos usados para tentar fabricar armas, disseram os oficiais.

“Ainda há combates. Entrámos na universidade e esvaziámos o instituto técnico, o departamento de odontologia e o de antiguidades”, disse à Reuters o tenente-general Abdelwahab al-Saadi do Serviço de Contraterrorismo (CTS). “Nas próximas horas isto será totalmente libertado”, prometeu.

Os soldados do CTS juntaram-se na cantina da universidade. Enquanto estudavam um mapa da área, um drone suspeito de pertencer ao Daesh sobrevoou a zona e foi abatido.

As forças iraquianas encontraram ainda substâncias químicas que o Daesh utilizou para tentar fabricar armas, disse o comandante do CTS Sami al-Aridhi.

As Nações Unidas dizem que os militantes roubaram materiais usados para investigação científica na universidade quando tomaram Mossul e vastas áreas no norte do Iraque e no leste da Síria, em 2014.

O Daesh usou agentes químicos, incluindo gás mostarda, em vários ataques no Iraque e na Síria, de acordo com dirigentes norte-americanos, grupos de defesa dos direitos humanos e moradores.

Recapturar a universidade seria um importante ganho estratégico e iria permitir às forças iraquianos um avanço mais rápido na direcção do rio Tigre, a partir de onde poderiam lançar ataques sobre a parte ocidental da cidade, ainda sob controlo do Daesh, dizem os militares.

