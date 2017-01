Só Vítor Lopes consegue jogar abaixo do par

Vítor Lopes, do CG Vilamoura, foi de longe o melhor no arranque do calendário federativo nacional, no 1.º Torneio Circuito Allianz, que se joga este fim-de-semana no Faldo Course do Amendoeira Resort. Com uma primeira volta de 70, 2 abaixo do par-72, lidera com três de vantagem sobre o seu companheiro de clube Tomás Melo Gouveia, detentor da Taça da Federação Portuguesa de Golfe, e Tomás Bessa, do CG Miramar.

Entre 58 jogadores presentes na prova masculina, num dia ventoso e frio, o campeão nacional de 2016, Pedro Lencart, segue isolado no quarto lugar com 75, havendo depois três jogadores com 76: Carlos Laranja, do CG Santo da Serra, João Pedro Maganinho, do Oporto GC e João Maria Pontes, de Miramar.

Na prova feminina, com participantes, lidera Leonor Bessa (Miramar) com 79 e com duas de vantagem sobre Leonor Medeiros (campeã nacional de sub-14) e Joana Mota, de Vilamoura. A campeã nacional absoluta de 2016, Joana Silveira, está isolada no quarto posto, com 82.

Vítor Lopes esteve uma semana parado com uma lesão num ombro contraída enquanto jogava no passado fim-de-semana o Tile Mountain Classic, do Algarve Pro Golf Tour, concluído por ele no 39.º lugar com duas voltas de 76 no par-72 do Quinta do Lago Laranjal.

“Só na sexta-feira voltei a bater bolas, mais ao nível do jogo curto, que foi o que resultou nesta primeira volta no Faldo Course, em que tentei minimizar os estragos. Ainda sentir dores nos últimos buracos, sobretudo nos shots de saída com o driver”, explicou.

Vítor Lopes já ganhou este torneio, em 2015, no Sir Henry Cotton Championship Course do Penina Hotel & Golf Resort, num ano em que viria a sagrar como n.º 1 no Ranking Nacional BPI. O detentor do título neste 1.º Torneio, Tomás Silva, tornou-se profissional depois concluir a época de 2016 no 1.º lugar do Ranking Nacional BPI.

Segunda-feira, Lopes e Pedro Lencart partem de Lisboa para Argentina, onde entre 19 e 22 de Janeiro competem no Open Amador Sul-Americano, no Martindale Country Club.

