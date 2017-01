O Hull, versão Marco Silva, já ganha na Premier League

Derrotas do Swansea e do Sunderland, vitória do Hull City. Esta equação, relativa à 21.ª jornada da Premier League, retirou a equipa comandada pelo português Marco Silva do última lugar da tabela, depois de um triunfo sobre o Bournemouth, por 3-1.

Até começou mal o encontro para o Hull, em desvantagem logo aos 3' depois de sofrer um grande penalidade, convertida por Stanislas. Entrou, então, em cena o uruguaio Abel Hernández, com um bis, aos 32' e 51', a dar a volta ao marcador. O resultado final seria fixado com um autogolo de Mings, aos 62', garantindo aos anfitriões a quarta vitória na prova.

E se o Hull passou do último para o antepenúltimo lugar também o deve ao Arsenal, que goleou no terreno do Swansea por 0-4, com dois golos próprios (Olivier Giroud e Alexis Sánchez) e dois oferecidos (autogolos de Cork e Naughton). Este triunfo permitiu aos gunners igualarem provisoriamente o Liverpool no terceiro lugar, com 44 pontos.

Também derrotado em casa foi o Sunderland, que estava a perder por 0-3 à meia-hora de jogo (bis de Marko Arnautovic) e o melhor que conseguiu foi reduzir para 1-3, por intermédio de Jermaine Defoe, aos 40'.

